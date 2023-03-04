В Брянской области простились с погибшим при атаке диверсантов

В Брянской области простились с Леонидом Головановым, который погиб в результате атаки украинских диверсантов в поселке Любечане на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отпевание прошло в церкви в Климово. Похоронят мужчину на местном кладбище. Проститься с погибшим, кроме родственников, пришли односельчане и жители города.

Голованов был застрелен в селе Любечане, когда вез троих детей в школу в соседний населенный пункт Новый Ропск.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане проникла диверсионная группа, обстрелявшая автомобиль одного из местных жителей. Он рассказал, что в результате атаки погибли два человека. 3 марта в СК РФ сообщили, что мальчика, который 2 марта получил ранение при обстреле гражданской машины диверсантами в Климовском районе, но спас находившихся с ним двух девочек, наградили медалью «Доблесть и отвага» по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Состояние мальчика, который получил ранения во время действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, на второй день после операции врачи оценивают как тяжелое.