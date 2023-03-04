Патриарх Кирилл назвал раскопки в Кремле «не очень хорошим символом»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что раскопки, проводимые в центре Кремля являются «не очень хорошим символом». Об этом сообщает ТАСС.

«Раскопки в центре, в сердце Руси, даже имеющие научное значение, — это не очень хороший символ», — сказал патриарх.

При этом он отметил, что «это не значит, что раскопки нужно закрыть, уничтожить».

«Но их нужно «музефицировать» таким образом, чтобы не было этого раскопа в центре Кремля», — уточнил Кирилл.

Он отметил, что необходимо привести это место в состояние, «которое бы соответствовало центру, сердцу государства российского».

Ранее директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала, что в Успенском соборе Кремля во время реставрации были обнаружены фрагменты храмов времен Ивана Калиты и Ивана III. Она отметила, что специалисты планируют дальнейшие работы в данном сегменте.

1 февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал отношения церкви и государства в современной России уникальными. Об этом он сказал после литургии в храме Христа Спасителя в 14-ю годовщину своей интронизации на патриарший престол.