Минздрав: партии «Спутника V» уже направлены в Москву и другие регионы России

В Минздраве России заявили, что партии вакцины от коронавируса «Спутник V» уже направлены в ряд регионов России, передает ТАСС.

По данным пресс-службы ведомства, партии вакцины «Спутник V» распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что ревакцинироваться от коронавируса можно любым компонентом вакцины «Спутник V». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом в столичном департаменте здравоохранения добавили, что у большинства жителей Москвы с учетом массовой вакцинации сформировался иммунитет к коронавирусу. В ближайшее время ожидается поставка первого компонента вакцины «Спутник V» от Министерства здравоохранения.

На сайте правительства и мэра столицы сообщалось, что в Москве закончился первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Также ждут поставки других вакцин от коронавируса — «ЭпиВакКороны» и «КовиВак». Запись на прививку этими препаратами приостановлена.