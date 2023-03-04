Mediascope: за год аудитория Instagram* в России сократилась в 5 раз

Среднесуточный охват социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сократился в пять раз в сравнении с аналогичным месяцем 2022 года (31%). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании в сфере мониторинга СМИ, медиа и рекламы Mediascope.

В материале отмечается, что в феврале 2023 года в Instagram в среднем раз в день заходили 6% россиян старше 12 лет. Помимо того, аудитория Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) за год упала в 3,5 раза (с 7% до 2%).

Согласно итогам исследования, среднесуточный охват мессенджера Telegram в феврале этого года вырос практически в 1,8 раза — с 23% до 41%.

Аудитория «ВКонтакте» выросла в 1,15 раза, до 44%, «Одноклассников» — в 1,12 раза, до 18%. Стабильным остался среднесуточный охват видеохостинга Tiktok — 27%.

В ноябре Министерство юстиции РФ внесло компанию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в реестр экстремистских организаций.