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В Тульской области 51-летнюю женщину зарезали у входа в медицинский центр

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СУ СК России по Тульской области

В Донском неизвестный жестоко убил 51-летнюю местную жительницу около запасного входа в медицинский центр, сообщает пресс-служба СУ СК по Тульской области в официальном Telegram-канале.

Следствие установило, что вечером 3 марта 2023 года около запасного входа медицинского учреждения было обнаружено тело 51-летней женщины с многочисленными колото-резанными ранениями туловища и головы. Именно от этих травм скончалась местная жительница на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Полицейские осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также выясняют личность злоумышленника.

Ранее житель Новокузнецка убил двоих человек и попросил 18-летнего прохожего помочь спрятать тела.

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