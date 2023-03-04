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Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту почти 5 км над уровнем моря

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ГУМЧС России по Сахалинской области

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту почти 5 км над уровнем моря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 4,5 км. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км», — заявили в пресс-службе.

Вулкан Эбеко достигает в высоту 1156 метров и расположен в северной части хребта Вернадского на расстоянии 7 км к северо-западу от Северо-Курильска. Предыдущее извержение вулкана произошло в 2012 году, затем он не подавал признаков активности до октября 2016 года.

1 марта вулкан выбросил пепел на высоту 2,5 км. Извержения вулкана могут длиться от нескольких часов до нескольких лет.

В тот же день в Единой геофизической службе РАН зафиксировали землетрясение магнитудой 4-4,5 на Сахалине.

23 января сообщалось, что вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился на 5 км в северо-восточном направлении.

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