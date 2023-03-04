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В Вологодской области во время пожара погибла мать с несовершеннолетним сыном

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ГУ МЧС России по Вологодской области

В городе Грязовец Вологодской области во время пожара погибла женщина и мальчик, 15-летняя девочка смогла выбраться на улицу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в официальном Telegram-канале.

В ночь с 3 на 4 марта 2023 года в частном доме в городе Грязовец произошел пожар. В это время внутри находилось три человека. 15-летняя девочка смогла самостоятельно выбраться на улицу. Ее мать и несовершеннолетний брат погибли во время возгорания.

Кроме этого, в Вологде ночью загорелся многоквартирный жилой дом. Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 01:00. Через шесть минут спасатели были на месте происшествия.

Пожарные вытащили из задымленных квартир пять человек, трое из которых — дети. Несовершеннолетние были госпитализированы, у них диагностировано отравление угарным газом.

Ранее в Свердловской области из детского сада эвакуировали 93 человека.

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