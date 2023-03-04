«Росатом» ликвидирует экологический ущерб в Усолье-Сибирском с опережением

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ознакомились с ходом работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде в городе Усолье-Сибирское, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Уникальная по объемам и применяемым технологиям работа, которую госкорпорация «Росатом» реализует по поручению президента Российской Федерации, осуществляется с учетом сложившейся культуры безопасности и опыта «Росатома» при обращении с радиоактивными отходами, использования уникальных инновационных решений при выводе из эксплуатации сложных промышленных объектов.

В процессе рекультивации промплощадки бывшего «Усольехимпрома» необходимо было демонтировать 368 зданий строительным объемом более 6 млн кубометров. Работы в 2022 году выполнили со значительным опережением графика, на текущий момент уже демонтировано 256 объектов.

«Обезвреживание и ликвидация накопленных отходов и очистка загрязненных территорий, как мы сегодня увидели на примере «Усольехимпрома», находятся в активной стадии реализации. Выполнены неотложные работы, которые позволили снять режим чрезвычайной ситуации. Было профинансировано 2,4 млрд руб., дополнительно выделено еще 10 млрд руб. федерального финансирования на продолжение работ на данном объекте. Росатом накопил уникальные компетенции, и сегодня это номер один в стране, а может быть, и в мире, с точки зрения утилизации таких опасных отходов», — рассказала Виктория Абрамченко.

К 2024 году госкорпорация не просто реабилитирует данную территорию, но и создаст новый промышленный кластер по обращению с данными отходами.

«Сейчас на площадке полным ходом идет демонтаж сооружений и их подземных частей. Демонтаж надземных частей зданий выполнен с опережением на 4 месяца, что позволило на сэкономленные средства демонтировать еще 37 объектов. Вторая задача – строительство на этой территории экотехнопарка «Восток» производительностью 50 тыс. тонн в год. Предприятие будет обеспечивать переработку отходов с максимальным извлечением полезных компонентов для их последующего возврата в хозяйственный оборот», — отметил Алексей Лихачев.

Также в ходе визита были обсуждены вопросы социально-экономического развития города Усолье-Сибирское.