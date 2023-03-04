На востоке Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на востоке Турции около 5 утра в субботу, 4 марта. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли на глубине 2 км, в 31 км к югу от Малатьи и 6 км к северо-западу от Челихана. В первом городе проживает 441 тыс. человек, во втором — 12 900.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что в Турции на границе с Сирией произошло землетрясение магнитудой 4,1.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек.

Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах.