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В Курганской области женщина спасла ребенка от стаи бездомных собак, распугав их сумкой

В Кургане на школьника набросились четыре бездомные собаки. Прохожая смогла отогнать их сумками, сообщается в группе «Нетипичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам невестки женщины, 2 марта 2023 года ее свекровь проходила недалеко от магазина «Метрополис» в Кургане, где давно замечают четырех собак. Женщина услышала крик ребенка, который звал на помощь. Она увидела, что на него прыгнула собака и повалила школьника на снег, а потом к нему подбежали еще три собаки. За мальчиком шли две первоклассницы, которые также увидели происходящее и сильно испугались. Женщина подбежала к ребенку и отогнала собак сумками. Кроме этого, подошел мужчина с тростью и тоже помог распугать животных.

Невестка женщины попросила властей принять меры, так как по этой дороге часто ходят школьники.

Ранее около детского сада в Пермском крае на женщину напала стая бездомных собак.

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