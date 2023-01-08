В Бразилии сторонники экс-президента Болсонару захватили здание Национального конгресса

В Бразилии сторонники экс-президента Жаира Болсонару, проигравшего в 2022 году выборы, захватили здание конгресса в столице, сообщает CNN Brasil.

Телеканал сообщает, что протестующие также смогли захватить Президентский дворец и здание Верховного суда.

«Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями», — сообщает портал G1.

Председатель Сената Родриго Пачеко написал в Twitter, что губернатор Федерального округа Ибанейс Роша концентрирует усилия всего полицейского аппарата для контроля ситуации. В усмирении толпы принимают участие силы безопасности Федерального округа, в дополнение к Законодательной полиции Конгресса, силовики применяют газ и шумовые гранаты.

«Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями», - говорится в материале на сайте портала G1.

Агентство Reuters, ссылаясь на местных чиновников, пишет, что действующий президент страны Инасиу Лула Силва в настоящее время совершает официальную поездку в штат Сан-Паулу.

1 января 2023 года Лула да Силва принял присягу и стал президентом Бразилии в третий раз. По итогам подсчета 99,01% голосов Лула да Силва получил 50,84%, его соперник, действующий президент страны Жаир Болсонару, набрал 49,16% голосов. Болсонару согласился передать власть Луле да Силве.