Магуайр и Грилиш не сыграют на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не включит в итоговую заявку на чемпионат Европы 2024 года защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра и полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, капитан «красных дьяволов» пропустит турнир из-за повреждения икроножной мышцы. Грилиш будет исключен из итогового списка по спортивному принципу.

Чемпионат Европы 2024 года стартует в Мюнхене 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии. Действующим победителем турнира является сборная Италии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее сборной России предрекли проблемы в матче с Белоруссией.