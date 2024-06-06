Известный журналист получил гражданство Израиля

Покинувший Россию журналист и телеведущий Владимир Раевский получил гражданство Израиля. Об этом он рассказал журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Я оказался в эмиграции, и я счастливый человек в этом смысле. Я гражданин Израиля помимо того, что я гражданин России», — рассказал он, добавив, что ему доступны возможности, доступные гражданам других стран — например, пользоваться банковскими картами иных государств.

По его словам, он получил гражданство другой страны до начала специальной военной операции России на Украине (СВО).

Раевский работал на телеканалах «Москва 24», «Культура», «Наука 2.0» и «Россия-2», выпускал исторические передачи. После начала СВО остался жить в Тель-Авиве, однако позже переехал из Израиля.

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