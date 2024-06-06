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Известный журналист получил гражданство Израиля

Журналист Раевский заявил, что получил гражданство Израиля до СВО

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вДудь/YouTube

Покинувший Россию журналист и телеведущий Владимир Раевский получил гражданство Израиля. Об этом он рассказал журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Я оказался в эмиграции, и я счастливый человек в этом смысле. Я гражданин Израиля помимо того, что я гражданин России», — рассказал он, добавив, что ему доступны возможности, доступные гражданам других стран — например, пользоваться банковскими картами иных государств.

По его словам, он получил гражданство другой страны до начала специальной военной операции России на Украине (СВО).

Раевский работал на телеканалах «Москва 24», «Культура», «Наука 2.0» и «Россия-2», выпускал исторические передачи. После начала СВО остался жить в Тель-Авиве, однако позже переехал из Израиля.

Накануне министр внутренних дел немецких земель Саксония-Анхальт Тамара Зишанг потребовала лишить рэпера Abu Shaqra гражданства за поддержку ХАМАС. В феврале 2024 года 18-летний артист, который ранее был гражданином Сирии, получил немецкое гражданство, он проживает в городе Галле, который находится в округе Саксония-Анхальт.

Ранее в Москве стартовал фестиваль «Красная площадь».

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