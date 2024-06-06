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Россиянина Любовникова арестовали за то, что оставил женщин без любви и денег

В Москве арестовали мошенника Любовникова за обман женщин

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Depositphotos

Жителя Москвы Сергея Любовникова арестовали за мошенничество в отношениях с женщинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

По версии правоохранителей, мужчина зарегистрировался на сайте знакомств, где рассказывал женщинам о том, что является отцом-одиночкой. Он также говорил, что якобы служил в органах и на данный момент активно развивает бизнес.

После знакомства с пострадавшими он предлагал им «сомнительные способы увеличения богатства» или занимал у возлюбленных крупные суммы из-за «неприятностей» в жизни.

Однако дело в отношении Любовникова завели после того, как он сообщил партнерше заведомо недостоверную информацию и выманил у женщины крупную сумму.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент россиянин находится под арестом. В СИЗО он пробудет до 4 августа текущего года.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, у женщин россиянин просил деньги на разные вещи, например, на новый телефон или строительство гостиницы в Сочи. После того, как деньги оказывались у него, мужчина присылал грубые сообщения бывшим «возлюбленным».

Ранее в Приморье аферист выманил у девушек с сайта знакомств более 3,5 млн рублей.

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