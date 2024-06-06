В США сообщили о высоком спросе на южнокорейское оружие

Южной Корее удалось сохранить множество производств оружия «старой школы», вроде боеприпасов и бронетехники, которое пользуется высоким спросом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщает источник, южнокорейские оборонные компании Hanwha Aerospace и Hyundai Rotem заметно увеличили производство оружия, которое стало востребованным на фоне СВО.

Гендиректор Hanwha отмечает, что их основной продукцией остается традиционное оружие, но компания также планирует начать разработку двигателей для истребителей. Спрос на их продукцию постоянно растет, отметил он.

Незадолго до этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что в случае разработки Сеулом ядерного оружия Южная Корея столкнется с санкциями со стороны Запада, а экономике будет нанесен ущерб.

При этом он подчеркнул, что у Южной Кореи есть технологический потенциал, позволяющей быстро разработать ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Южная Корея собирается поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР.