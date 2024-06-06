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Стало известно меню рабочего завтрака Путина и президента Боливии Арсе

Путин и президент Боливии ели на завтрак щи и пили вино «Усадьба Дивноморское»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и боливийский лидер Луис Арсе утром 6 июня провели переговоры за рабочим завтраком. О том, какими блюдами угощали глав государств во время трапезы, сообщило агентство ТАСС.

В материале отмечается, что Путину и Арсе предложили щи из щавеля с перепелкой и лазанью из ягненка с баклажанами. Кроме того, для президентов РФ и Боливии приготовили салат из камчатского краба с томатами.

Также у лидеров двух стран была возможность выбрать одно из двух блюд — говяжий стейк или угольную треску с пюре из зеленого горошка. На десерт им предложили ягодный суп с земляникой, дополненный пломбиром.

Из напитков на столе были представлены два вида российских вин. Речь идет о белом вине «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» и красном вине «Усадьба Дивноморское. Каберне Совиньон». Первое было изготовлено из урожая 2022 года, а второе — из урожая 2020 года.

Переговоры Путина и Арсе состоялись в поселке Стрельне, входящем в состав Петродворцового района Санкт-Петербурга. Российский и боливийские лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере торговли. В ходе встречи президент РФ обратил внимание, что товарооборот между двумя государствами имеет тенденции к росту.

Ранее помощник Путина назвал президента Боливии главным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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