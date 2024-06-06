Инспектор ВВС ФРГ получит дисциплинарное взыскание из-за утечки в бундесвере

Инспектор военно-воздушных сил ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхарц будет привлечен к простой дисциплинарной ответственности после перехвата разговора офицеров бундесвера с обсуждением возможности атаки на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus. Об этом сообщает агентство DPA.

По данным журналистов, в процесс в отношении Герхарца завершится применением дисциплинарного взыскания, что исключит дальнейшие санкции.

3 марта министр обороны Германии прокомментировал утечку разговора офицеров бундесвера, в котором обсуждалась возможность поставки ВСУ ракет Taurus и сценарий атаки на Крымский мост. Глава ведомства назвал публикацию аудиозаписи «информационной войной» России. По его словам, все сценарии, которые рассматривали военные в ходе разговора, исключают участие Германии в конфликте.

Ранее у экс-канцлера Шрёдера отобрали кабинет в бундестаге.