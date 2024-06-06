В регионе России на границе с Украиной сбит дрон ВСУ

Российские военные вечером 6 июня с помощью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«Около 18.00 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, для уничтожения беспилотника использовались дежурные средства ПВО, расположенные на территории приграничного региона страны.

Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам дронов со стороны военных Украины. Регион граничит с Харьковской областью.

С начала мая атаки усилились. По версии некоторых военных экспертов, это связано с наступлением военных России на Харьковском направлении. При этом аналитики отмечали, что Украина уже перебросила дополнительные резервы с других направлений в этот регион.

В конце мая военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок подверг критике материал The Economist. Журнал утверждал, что обладает «планом» действий российских военных под Харьковом и что ВСУ уже якобы частично сорвали первоначальные задумки Москвы.

По его словам, пока «остается только гадать» какое именно место отведено боям под Харьковом в планах Генштаба Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин отмечал, что пока в план наступления не входит взятие Харькова.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.