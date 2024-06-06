Собянин рассказал о возвращении инвесторов в Москву

Инвесторы начали возвращаться в Москву. Об этом в интервью для РБК рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Новая экономика для Москвы — это не только развитие ИТ-сферы, но и современная конкурентная промышленность. Москва предоставляет выгодные условия предприятиям, желающим локализовать производство, в том числе делает долгосрочные заказы», — отметил Собянин.

Он подчеркнул необходимость независимости в ключевых отраслях.

«Мы должны быть независимы во многих сферах, включая микроэлектронику, фотонику, медизделия, фармацевтику, автомобилестроение, самолето- и ракетостроение, ОПК», — сказал он.

Собянин считает важным оставлять капиталы внутри страны.

«Наш бизнес более перспективный для инвестиций, чем иностранцы, которые $1 вложили, $2 отсюда вывели. Отечественные инвесторы, зарабатывая на разных сферах, начали в значительной степени оставлять капиталы здесь», — подытожил мэр.

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