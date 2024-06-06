В Москве загорелся склад на Каширском шоссе

В Москве на Каширском шоссе загорелся склад, огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

«Частично обрушилась кровля на 400 квадратных метрах», — отметили в министерстве.

В тушении пожара участвуют 70 сотрудников МЧС и 18 единиц техники.

По данным Shot, внутри склада находятся сладости.

Также в этот день кровля «Детского посольства» на ВДНХ в Москве загорелась из-за удара молнии. В связи с произошедшим были эвакуированы 19 воспитанников частного детского сада.

До этого в Якутии загорелся дом. Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации пожара на площади более 800 квадратных метров. В результате пострадали четыре человека, среди них оказался один ребенок.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.