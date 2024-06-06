Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве загорелся склад на Каширском шоссе

МЧС: загорелся склад на Каширском шоссе в Москве, пожар охватил 600 кв. метров

В Москве на Каширском шоссе загорелся склад, огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

«Частично обрушилась кровля на 400 квадратных метрах», — отметили в министерстве.

В тушении пожара участвуют 70 сотрудников МЧС и 18 единиц техники.

По данным Shot, внутри склада находятся сладости.

Также в этот день кровля «Детского посольства» на ВДНХ в Москве загорелась из-за удара молнии. В связи с произошедшим были эвакуированы 19 воспитанников частного детского сада.

До этого в Якутии загорелся дом. Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации пожара на площади более 800 квадратных метров. В результате пострадали четыре человека, среди них оказался один ребенок.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами