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На Украине заявили, что восстановление энергоинфраструктуры страны займет до полутора лет

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Depositphotos

Директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил в эфире телемарафона, что минимальный срок для восстановления энергетической инфраструктуры страны — это несколько месяцев, тогда как полное восстановление потребует от года до полутора лет.

«Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум. Это самый короткий срок, который нужен, чтобы восстановить энергосистему до состояния живой: такой, которая может нормально обеспечить потребителей электричеством», — сказал он.

Ранее Харченко заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что к середине февраля планируется создать резервную генерацию в Киеве в целях бесперебойного обеспечения столицы водой и теплом.

Он отметил, что достичь запланированного предполагается с помощью резервной генерации водоканалов и тепловых станций.

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