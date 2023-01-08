Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Видеоблогер и журналист Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом) ликвидировал ИП в России. Это следует из информации в базе данных ЕРГЮЛ.

Как следует из базы данных, на это ИП раньше был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». Однако с 11 ноября 2022 года владелец этого товарного знака — компания «Бутово продакшн», которая зарегистрирована в Барселоне.

Ранее Московский городской суд отклонил жалобу журналиста Юрия Дудя на решение включить его в реестр СМИ-иноагентов.

В начале июня Дудь подал иск к Минюсту, в котором потребовал «признать незаконным бездействие» ведомства, якобы не направившего ему уведомление о занесении в реестр иностранных агентов. В июле суд отклонил этот иск.

Адвокаты журналиста пояснили, что иностранные деньги он получал с августа 2017 по июнь 2020 года, а решение касалось материалов, распространяемых в 2021 году. Минюст не счел важной эту информацию.

Минюст включил Дудя в реестр СМИ-иноагентов в середине апреля.

*  признан в РФ иностранным агентом
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть