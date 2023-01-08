Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России

Видеоблогер и журналист Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом) ликвидировал ИП в России. Это следует из информации в базе данных ЕРГЮЛ.

Как следует из базы данных, на это ИП раньше был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». Однако с 11 ноября 2022 года владелец этого товарного знака — компания «Бутово продакшн», которая зарегистрирована в Барселоне.

Ранее Московский городской суд отклонил жалобу журналиста Юрия Дудя на решение включить его в реестр СМИ-иноагентов.

В начале июня Дудь подал иск к Минюсту, в котором потребовал «признать незаконным бездействие» ведомства, якобы не направившего ему уведомление о занесении в реестр иностранных агентов. В июле суд отклонил этот иск.

Адвокаты журналиста пояснили, что иностранные деньги он получал с августа 2017 по июнь 2020 года, а решение касалось материалов, распространяемых в 2021 году. Минюст не счел важной эту информацию.

Минюст включил Дудя в реестр СМИ-иноагентов в середине апреля.