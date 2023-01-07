ТАСС: подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва благополучно сел в Шереметьево

Авиационные службы сообщили, что пассажирский лайнер Boeing 737, который следовал из Мурманска в Москву и подал сигнал тревоги, совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

«Самолет совершил благополучную посадку», — сказал представитель авиационных служб.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 737, следующий по маршруту из Мурманска в Москву, подал в небе над Вологодской областью сигнал тревоги.

До этого стало известно, что бизнес-джет Hawker 800A подал сигнал тревоги через несколько минут после вылета из Еревана в Москву. Самолет вылетел из аэропорта Еревана в 17:40 мск, а спустя несколько минут подал сигнал тревоги — в это время он находился над территорией Азербайджана.

Сигнал тревоги означает аварию или другую нештатную ситуацию на борту.