Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ТАСС: рейс Мурманск — Москва подал сигнал тревоги над Вологодской областью

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Пассажирский Boeing 737, следующий по маршруту из Мурманска в Москву, подал в небе над Вологодской областью сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика «general emergency», — сказал представитель служб.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет Hawker 800A подал сигнал тревоги через несколько минут после вылета из Еревана в Москву. Самолет вылетел из аэропорта Еревана в 17:40 мск, а спустя несколько минут подал сигнал тревоги — в это время он находился над территорией Азербайджана. Сигнал тревоги означает аварию или другую нештатную ситуацию на борту.

До этого стало известно, что борт Грозный — Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем. По сведениям Flightradar, самолет резко развернулся и пропал с карты сайта. Позднее выяснилось, что решение о возвращении принял экипаж.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть