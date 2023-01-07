ТАСС: рейс Мурманск — Москва подал сигнал тревоги над Вологодской областью

Пассажирский Boeing 737, следующий по маршруту из Мурманска в Москву, подал в небе над Вологодской областью сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика «general emergency», — сказал представитель служб.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет Hawker 800A подал сигнал тревоги через несколько минут после вылета из Еревана в Москву. Самолет вылетел из аэропорта Еревана в 17:40 мск, а спустя несколько минут подал сигнал тревоги — в это время он находился над территорией Азербайджана. Сигнал тревоги означает аварию или другую нештатную ситуацию на борту.

До этого стало известно, что борт Грозный — Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем. По сведениям Flightradar, самолет резко развернулся и пропал с карты сайта. Позднее выяснилось, что решение о возвращении принял экипаж.