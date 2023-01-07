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В центре Мехико столкнулись два поезда в метро

Мэр Мехико Шейнбаум сообщила о столкновении двух поездов в метро в центре города

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум в Twitter сообщила, что в метро мексиканской столицы столкнулись два поезда.

«На место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия», — написала она.

По ее словам, ЧП произошло между станциями Potrero и La Raza. Причина инцидента пока неизвестна.

Секретарь правительства Мехико Маурисио Батрес также заявил в Twitter, что из-за случившегося погиб, согласно предварительной информации, один человек. С травмами в городские больницы привезли 10 человек. Еще четырех пытаются освободить из деформированных вагонов спасатели.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пассажирский поезд насмерть сбил 25-летнюю женщину.

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