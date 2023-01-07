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Власти Бучи сообщили об установке «Юрты несокрушимости» при поддержке Казахстана

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Тарас Шаправський/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Секретарь горсовета Бучи Тарас Шаправский сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об открытии в городе «Юрты несокрушимости» при поддержке Казахстана.

«Сегодня благодаря поддержке наших казахстанских друзей, депутата Сергея Нагорняка, посольства Казахстана в Украине в Буче <...> открыли «Юрту несокрушимости», – написал он.

По его словам, юрта будет служить для жителей как пункт обогрева.

Кроме того, секретарь горсовета посчитал символичной установку юрты в Буче, так как она сильно пострадала из-за боевых действий.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что требования Москвы предоставить перечень погибших в Буче до сих пор остаются без ответа, расследование инцидента «спущено на тормозах».

В ноябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что власти республики поддерживают территориальную целостность всех государств. Он отметил, что этот принцип полностью соответствует базовым интересам Казахстана и ему будут уделять приоритетное внимание.

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