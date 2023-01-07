Маск назвал танки смертельной ловушкой и сравнил действия на Украине с Первой мировой

Американский миллиардер, бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск прокомментировал мнение разработчика игр и программиста Ричарда Гэрриота о том, что танки устарели как современный вид оружия. По мнению Маска, танки являются смертельной ловушкой, написал он на своей странице в Twitter.

«Танки сейчас — смертельная ловушка», — написал Илон Маск.

Он считает, что стороны могут вести боевые действия только с использованием пехоты и артиллерии.

«Поскольку ни одна из сторон не имеет превосходства в воздухе, остаются пехота и артиллерия — по сути, Первая мировая война», — добавил предприниматель.

Как написал Гэрриот, комментируя запись о передаче Украине американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley и эффективности противотанковых комплексов TOW, в наши дни танки являются устаревшим видом вооружения.

Ранее сообщалось, что США пока не планируют отправлять на Украину танки Abrams, несмотря на решение передать стране тяжелую бронетехнику.