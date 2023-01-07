МВД: шесть человек пострадали в ДТП на трассе Новороссийск — Керченский пролив

Управление МВД по Краснодарскому краю сообщило в Telegram-канале, что из-за массового ДТП в регионе шесть человек получили травмы.

«Сегодня в 14:00 на автодороге Новороссийск — Керченский пролив водитель автомобиля «Мерседес» двигался в сторону города Анапа, не справился с управлением и допустил занос и выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Хендэ», «Тайота» и «Хендэ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в аварии пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что на платной скоростной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области произошло четыре ДТП, в которых в общей сложности столкнулись 11 автомобилей.

В массовой аварии пострадал один человек — женщина 1991 года рождения.

До этого стало известно, что с начала 2023 года в России произошло свыше 500 аварий, в которых погибли более 80 человек.