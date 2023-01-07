Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВД: шесть человек пострадали в ДТП на трассе Новороссийск — Керченский пролив

Управление МВД по Краснодарскому краю сообщило в Telegram-канале, что из-за массового ДТП в регионе шесть человек получили травмы.

«Сегодня в 14:00 на автодороге Новороссийск — Керченский пролив водитель автомобиля «Мерседес» двигался в сторону города Анапа, не справился с управлением и допустил занос и выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Хендэ», «Тайота» и «Хендэ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в аварии пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что на платной скоростной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области произошло четыре ДТП, в которых в общей сложности столкнулись 11 автомобилей.

В массовой аварии пострадал один человек — женщина 1991 года рождения.

До этого стало известно, что с начала 2023 года в России произошло свыше 500 аварий, в которых погибли более 80 человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть