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Депутат Романов поздравил петербуржцев с Рождеством Христовым

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Пресс-служба Михаила Романова

Депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил православных верующих Санкт-Петербурга со светлым праздником Рождества Христова.

Парламентарий отметил, что на протяжении многих веков Рождество дарит людям негасимый свет веры, надежды и любви.

«Этот день с трепетом и надеждой ждут миллионы православных христиан нашей страны. Это праздник света и радости, когда каждый испытывает удивительное чувство сопричастности великому чуду — рождению Спасителя. Мы вступаем в новый год нашей жизни — 2023 год от Рождества Христова. Сегодня, когда в мире остро не хватает согласия и добра, мы все просим у Господа победы над злом, укрепления наших надежд на скорые перемены к лучшему, помощи нашим воинам на полях сражений», — сказал депутат.

В своем поздравлении к верующим Михаил Романов подчеркнул, что прошедший 2022-й год многому нас научил и заставил вспомнить ценность жизни, христианские добродетели — веру, милосердие, сострадание, способность не сдаваться и не отчаиваться.

«Нынешний мир, обуреваемый ненавистью и смертельными страстями, очень хрупок. Но в России еще сохраняют верность христианским заповедям и умеют протягивать руку помощи слабым, давать защиту беззащитным, бескорыстно жертвовать собой ради жизни других. Наша вера в неиссякаемую помощь Божию, наши отзывчивость, добрые сердца, терпение, трудолюбие и созидательный настрой помогут восстановить все, что разрушили злые силы, открыть путь добру и святой христианской вере в земли, где сейчас царят смерть и зло», — добавил Романов.

Парламентарий пожелал всем православным верующим крепкого здоровья, гармонии в семьях, удачи и процветания в делах и сил для новых свершений.

«Пусть немеркнущее сияние Вифлеемской звезды озаряет жизненный путь каждого светом любви и разума, а энергия родной земли вдохновляет и придает уверенность! Светлого вам Рождества Христова и благословенных успехов в Новом 2023 году!» — подчеркнул парламентарий.

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