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В США сообщили о распространении нового подвида «омикрон»-штамма COVID-19

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Steve Parsons/Reuters

Новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса, названный «кракеном», быстро распространяется в некоторых частях США после зимних праздников, пишет The Wall Street Journal.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), подвид XBB.1.5 зафиксирован в 40,5% случаев заражения коронавирусом в стране за неделю. При этом за две недели до Нового года этот показатель составил около 10%.

Особенно много заболевших с новым подвидом «омикрона» наблюдается на северо-востоке США. Его выявили в основном в Новой Англии (штаты Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд), где заболеваемость XBB.1.5 достигла примерно трех четвертей случаев, а также в штате Нью-Йорк.

Ранее обозреватель издания Politico Карло Мартушелли заявил, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта «омикрон»-штамма «кракен» на континенте.

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