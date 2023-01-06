Экстренные службы: причиной возгорания в здании МИД России стало короткое замыкание

В экстренных службах заявили, что причиной возгорания в одном из зданий российского МИД стало короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС.

«Причиной возгорания в здании МИД РФ стало короткое замыкание», — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что до приезда пожарных 20 человек самостоятельно покинули здание.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что пострадавших в результате возгорания в одном из технических помещений здания МИД РФ нет. Дипломат отмечала, что речь идет о подвальных помещениях, а также то, что информация о «возгорании в рабочих помещениях» не соответствует действительности. Кроме того, она опубликовала видео, на котором видна работа сотрудников МЧС.

До этого Telegram-канал 112 сообщал о возможном возгорании на минус втором этаже здания министерства из-за электрощита. По данным канала, на месте происшествия наблюдается плотное задымление.