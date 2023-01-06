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Мария Захарова сообщила о сработавшей пожарной сигнализации в здании МИД в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале о сработавшей сигнализации в здании Министерства иностранных дел в Москве.

«В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание», — написала она, добавив, что возможной причиной инцидента явится короткое замыкание.

Дипломат отметила, что речь идет о подвальных помещениях, а также то, что информация о «возгорании в рабочих помещениях» не соответствует действительности и пострадавших в результате инцидента нет.

Также она публиковала видео, на котором видна работа сотрудников МЧС.

Ранее Telegram-канал 112 сообщал о возможном возгорании на минус втором этаже здания министерства из-за электрощита. По данным канала, из здания эвакуировали 25 человек.

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