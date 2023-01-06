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Неизвестный установил самодельную гранату в общественном месте в Румынии

Аgerpres: саперы в Румынии изъяли для изучения найденную на улице самодельную гранату

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ZUMA Press/Global Look Press

В Румынии правоохранители получили сообщение от местного жителя о самодельной гранате на улице. Взрывное устройство обезвредили саперы и отправили на изучение, передает агентство Аgerpres.

В публикации говорится, что мужчина обратился в полицию с сообщением о самодельном устройстве, похожем на гранату, которое привязали к забору на главной улице села Синтешть района Видра.

«На место приехали саперы, они провели специализированные мероприятия и обезвредили устройство, изъяв его для изучения», — отмечает агентство.

На время операции территорию вокруг находки оцепили для безопасности граждан. В настоящее время угрозы взрыва нет.

Полиция устанавливает злоумышленника, который установил взрывчатку в общественном месте.

Ранее в московском метро задержали пассажира, купившего на рынке Садовод кроссовки с частицами взрывчатки.

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