Неизвестный установил самодельную гранату в общественном месте в Румынии

В Румынии правоохранители получили сообщение от местного жителя о самодельной гранате на улице. Взрывное устройство обезвредили саперы и отправили на изучение, передает агентство Аgerpres.
В публикации говорится, что мужчина обратился в полицию с сообщением о самодельном устройстве, похожем на гранату, которое привязали к забору на главной улице села Синтешть района Видра.
«На место приехали саперы, они провели специализированные мероприятия и обезвредили устройство, изъяв его для изучения», — отмечает агентство.
На время операции территорию вокруг находки оцепили для безопасности граждан. В настоящее время угрозы взрыва нет.
Полиция устанавливает злоумышленника, который установил взрывчатку в общественном месте.
Ранее в московском метро задержали пассажира, купившего на рынке Садовод кроссовки с частицами взрывчатки.