Newstalk: украинских беженцев в Ирландии в рождественские праздники разместили в палатках

Некоторых беженцев с Украины, которые находятся в Ирландии, в рождественские праздники, несмотря на холодную погоду, заселили в палатки. Об этом сообщает радиостанция Newstalk.

Обозреватель радиостанции Джеймс Уилсон сообщил, что одних беженцев разметили в зданиях школ, а других — на улице в палатках. По его словам, 88 украинцев живут в таких условиях в населенном пункте Нокалишин (округ Клэр).

«Есть опасения по поводу того, как они выдержат зимнюю погоду», — сказал он.

Депутат от округа в Палате представителей Катал Кроу признался, что эти палатки не являются подходящими, чтобы размещать в них людей при низкой температуре.

«Они плохо выдерживают погодные условия со снегом и льдом, которые наблюдались у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье», — добавил депутат.

Начиная с 24 февраля 2022 года в Ирландию прибыли более 60 тыс. беженцев с Украины.

Ранее издание The Times of Israel сообщало, что украинские беженцы в Израиле часто подвергаются эксплуатации, в том числе сексуальной.