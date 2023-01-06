В ДНР сообщили об обстреле Донецка во время объявленного РФ перемирия

Украинские Вооруженные силы совершили обстрел Донецка в начале действия режима тишины, объявленного Россией, сообщает в Telegram представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«12.00 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в 11.45 по Петровскому району Донецка ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм. До этого в СЦКК сообщали об обстрелах Кировского и Петровского районов Донецка из населенных пунктов Курахово и Максимильяновка.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12.00 часов 6 января до 00.00 часов 7 января по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. В Кремле уточнили, что глава государства принял во внимание призывы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, заявив, что Москва использует прекращение огня как «передышку», чтобы продолжить боевые действия «с новой силой».