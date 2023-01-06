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В Белгородской области ребенок погиб после самолечения от ОРВИ

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Depositphotos

В Белгородской области несовершеннолетний заболел ОРВИ и скончался. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Андрей Иконников на своей странице в социальной сети.

По данным чиновника, причиной смерти ребенка стало самолечение и нежелание семьи обращаться к врачу.

«Хочу еще раз обратить внимание на недопустимость самолечения любых заболеваний, включая простудные, как у взрослых, так и у детей.
К сожалению, в регионе погиб ребенок из-за того, что родители долгое время не обращались за медицинской помощью к специалистам. Не повторяйте их ошибку!», — написал Иконников.

Ранее стало известно, что в Липецкой области погибли двое детей с признаками ОРВИ.

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