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Синоптик Леус: ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы

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Depositphotos

Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его данным, минувшей ночью в столице, на базовой метеостанции ВДНХ, было зафиксировано -22,6°C.

В Московской области холоднее всего было в Талдоме, там столбики термометров упали до -26,1°C. Синоптик предупредил, что может стать еще холоднее.

Ранее метеоролог Алина Котилевская сообщила, что ночью с 7 по 9 января в Москве ожидаются морозы до -27°C.

В Центральной России же спрогнозировали аномальные морозы на Рождество. По словам синоптиков, температура в эти дни снизится местами до -30°С.

Также в Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать в европейской части России в январе.

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