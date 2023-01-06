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ТАСС: в России резко выросло число сторонников экстремистского движения АУЕ*

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

Число сторонников экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (организация запрещена в России) (АУЕ) в 2022 году резко выросло по сравнению с 2021-м. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В течение 2022 года <…> проводились мероприятия, направленные на <…> пресечение деятельности международного экстремистского движения АУЕ. В сравнении с позапрошлым годом количество его сторонников резко выросло», — сообщил собеседник информагентства.

Он отметил, что по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

В минувшем году таких дел было почти 100.

Накануне прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины. По версии следствия, он пропагандировал идеологию АУЕ, «разъяснял и толковал присущие ей понятия и устои».

Ранее в Туве задержали 15 приверженцев АУЕ, которые привлекали к противоправной деятельности подростков.

*   организация запрещена в России
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