Большинство россиян считают отдых у моря идеальным отпуском

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у своих клиентов, каким они видят поездку своей мечты. Оказалось, что для большинства это активный отдых в теплой стране у моря вместе с близкими. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, практически единогласно респонденты признали идеальным транспортом, которым лучше всего воспользоваться для поездки, самолет: его выбрали 91,2% опрошенных, а оставшиеся 8,8% готовы отправиться в путешествие на поезде. Большинство, а именно 79,9%, полетели бы в жаркие страны, холод и снег привлекает лишь каждого пятого (20,1%).

Почти столько же опрошенных (71,8%) хотят отправиться в поездку с семьей или вдвоем с партнером, а 28,2% ответили, что отдохнули бы с друзьями. Между мегаполисами и уединением выбор для многих очевиден: 71% уехали бы в тихое место без людей, остальным по вкусу шумные города.

Интересно, что большинство россиян (69,4%) заявили о желании отправиться в путешествие мечты за границу, а поездку по стране выбрали только 30,6% туристов. Остановиться многие хотели бы в отеле (так ответили 67% респондентов), и только треть опрошенных предпочитают апартаменты.

Для 60,3% путешественников идеальный отпуск должен быть возле моря, а 39,7% больше манят горы. Активному времяпрепровождению отдают предпочтение чуть больше половины опрошенных (57,1%), а 42,9% признались, что лучше бы отдохнули спокойно и без суеты. Мнения насчет продолжительности поездки разделились почти поровну: 50,6% хотели бы долгий отпуск — на 2–3 недели, а 49,4% ответили, что им хватит и 7 дней.

Ранее сообщалось, что россияне планируют посетить в январе Москву, Сочи и Турцию.