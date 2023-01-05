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В Ленобласти мужчина выстрелил из пистолета на детской площадке, пострадали мать и ребенок

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Depositphotos

В Ленобласти мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в сторону детской площадки, в результате чего семья, в том числе ребенок, получила химические ожоги, сообщает 78.ru.

31 декабря 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения шел по территории СНТ «Приречное». По предварительным данным, около детской площадки он увидел собаку и выстрелил в нее из газового пистолета. В результате стрельбы пострадали соседи подозреваемого: мужчина, женщина и ребенок. У них диагностировали химические ожоги. У мужчины также появились ссадины на лице.

Местные жители говорят, что нападавший часто конфликтовал со многими владельцами дач в этом СНТ.

Ранее в Ровно неизвестный мужчина бросил гранату в сторону детской площадки. В результате взрыва пострадали четыре человека, среди них один малолетний ребенок.

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