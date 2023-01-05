Самолет UTair совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за неисправности

Самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом из Тюмени в Новый Уренгой, вынужденно вернулся обратно в тюменский аэропорт, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram.

Инцидент произошел утром 5 января. По предварительным данным, пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности системы кондиционирования.

«Вынужденная посадка прошла в штатном режиме», — подчеркнули в ведомстве.

Тюменская транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Калининграде 46 пассажиров не пустили на рейс в Египет из-за неисправности самолета. Как уточнялось, командир воздушного лайнера Southwind принял решение сократить количество пассажиров из-за неисправности самолета.

До этого сообщалось, что самолет рейса Стамбул — Екатеринбург совершил аварийную посадку в Сочи.