Посольство США опубликовало обращение к россиянам в своем Twitter.

Американские дипломаты выразили солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего.

«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — говорится в сообщении посольства.

В публикации говорится, что Россию и США объединяет общность культур и достижений. В прикрепленном видеоролике посольство напоминает, что русскую литературу преподают в американских школах, а произведения русской классической музыки звучат в «самых престижных культурных заведениях» США.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что в настоящее время состояние американо-российских отношений сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не хочет идти на их полный разрыв.