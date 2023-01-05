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В Нигерии речное пассажирское судно разломилось надвое, есть погибшие

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AP

В результате крушения судна в реке Нигер в штате Кебби на севере Нигерии погибли 10 человек, пишет AFP.

Судно перевозило около 100 пассажиров и в какой-то момент разломилось надвое.

Власти заявили, что 80 человек были спасены, также водолазам удалось найти тела 10 пассажиров. Еще 10 числятся пропавшими без вести.

Предварительные причины ЧП — перегрузка судна.

Сообщается, что в стране нередко случаются кораблекрушения, связанные с перегрузкой. Также часто кораблекрушения случаются из-за превышения скорости и плохого обслуживания судов.

Так, в октябре прошлого года в результате двух подобных происшествий на водоемах погибли как минимум 80 человек.

Ранее сообщалось, что ВМС Ливана помогли спасти 200 мигрантов с тонущего судна.

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