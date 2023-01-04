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В ВОЗ утверждают, что Китай предоставляет неполные данные по COVID-19

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Global Look Press

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что КНР предоставляет якобы не совсем полные и точные данные по госпитализации и смертности от коронавируса. Его цитирует ТАСС.

По словам Райана, в ВОЗ считают, что текущие данные, которые Китай публикует, «не в полной мере отражают ситуацию относительно госпитализации, приема в отделения интенсивной терапии и в особенности относительно смертности».

В начале января агентство Bloomberg со ссылкой на представителей похоронной сферы писало, что крематории в Китае оказались переполнены из-за резкого роста смертности от COVID-19.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вместе с высокопоставленными сотрудниками Национальной комиссии здравоохранения и Национального управления по профилактике и контролю заболеваний КНР обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией.

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