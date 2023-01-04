Климатические активисты в форме дорожных рабочих пытались разбить дорогу в Берлине

Климатические активисты, переодевшись в дорожных рабочих, пытались разбить дорогу в Берлине перед зданием министерства транспорта ФРГ отбойными молотками. Об этом сообщается на сайте движения «Последнее поколение».

По словам активистов, утром 4 января они перекрыли движение перед зданием Минтранса ФРГ с помощью сигнальной ленты и ограждений.

«Они (активисты. — «Газета.Ru») остановили поток транспорта, а вместе с ним и опасную для жизни повседневную рутину. Ведь дорога в климатический ад была заасфальтирована [министром транспорта Германии] Фолькером Виссингом», — говорится в релизе организации.

Кроме того, активисты прикрепили к автомобилю баннер с надписью «2022 год — это только начало».

Полиция Берлина успела предотвратить повреждение дороги и изъяла у активистов отбойные молотки.

Ранее в Риме экоактивисты облили оранжевой краской здание Сената.