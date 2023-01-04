В косметологии москвичке предложили бесплатный пилинг и обманом оформили на нее кредит

В Москве сотрудники косметологии обманом оформили на девушку кредит, обещая оказать ей бесплатные услуги, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

В клинике косметологии «Эдем», расположенной на Петровке в Москве, девушке предложили стать моделью и сделать бесплатный пилинг. Однако, когда она пришла в заведение, ей рекомендовали сделать дорогостоящие процедуры по уходу за лицом: смас-лифтинг, пилинг и плазмолифтинг. Кроме этого, москвичке предложили оформить рассрочку. Во время подписания договора врач не давал девушке сосредоточиться на его прочтении, отвлекая ее обещаниями о бесплатных процедурах в подарок. Москвичка подписала документы.

Дома девушка прочитала договор и увидела, что на нее оформили кредит в размере 64 тыс. рублей, причем это оказалась оплата за «бесплатные» услуги.

Москвичка намерена обратиться в полицию.

Ранее в Москве 38-летняя клиентка написала заявление о мошенничестве, так как оплаченные косметологические услуги клинике «Эдем» не сделали ее моложе.