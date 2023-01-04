Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В косметологии москвичке предложили бесплатный пилинг и обманом оформили на нее кредит

В Москве сотрудники косметологии обманом оформили на девушку кредит, обещая оказать ей бесплатные услуги, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

В клинике косметологии «Эдем», расположенной на Петровке в Москве, девушке предложили стать моделью и сделать бесплатный пилинг. Однако, когда она пришла в заведение, ей рекомендовали сделать дорогостоящие процедуры по уходу за лицом: смас-лифтинг, пилинг и плазмолифтинг. Кроме этого, москвичке предложили оформить рассрочку. Во время подписания договора врач не давал девушке сосредоточиться на его прочтении, отвлекая ее обещаниями о бесплатных процедурах в подарок. Москвичка подписала документы.

Дома девушка прочитала договор и увидела, что на нее оформили кредит в размере 64 тыс. рублей, причем это оказалась оплата за «бесплатные» услуги.

Москвичка намерена обратиться в полицию.

Ранее в Москве 38-летняя клиентка написала заявление о мошенничестве, так как оплаченные косметологические услуги клинике «Эдем» не сделали ее моложе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть