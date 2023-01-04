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Times of Israel сообщила о случаях изнасилования украинских беженцев в Израиле

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Reuters

Издание The Times of Israel сообщило, что украинские беженцы в Израиле часто подвергаются эксплуатации, в том числе сексуальной.

По данным газеты, с марта по август 2022 года центр для украинских беженцев в Тель-Авиве зафиксировал три обращения в полицию по поводу изнасилования, 18 расследований домогательств и 12 случаев домогательств, о которых узнали волонтеры.

С начала конфликта на Украине в Израиль прибыли 47 тысяч украинцев, но сейчас осталось лишь 15 тысяч. Ни одному украинцу не предоставили статус беженца, им присваивается статус туриста, из-за чего они не могут официально устроиться на работу. Несмотря на то, что в мае 2022 года правительство позволило украинцам трудоустраиваться, работодатели предпочитают нанимать соотечественников. Украинцы, нанятые нелегально, могут подвергаться злоупотреблениям, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что жители стран Восточной Европы и Прибалтики в меньшей степени заинтересованы в помощи украинским беженцам из-за экономических трудностей.

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