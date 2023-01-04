В ОНФ сообщили, что россияне собрали более четырех миллиардов рублей на помощь бойцам

Более 4,2 млрд рублей собрали россияне в рамках стартовавшего в июне 2022 года проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Все для Победы». Средства пошли на закупку теплых вещей, амуниции и техники для военнослужащих, а также на гуманитарную помощь жителям новых субъектов РФ. Об этом сообщил руководитель центрального исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Народный фронт с лета 2022 года смог собрать 4,2 млрд рублей в рамках проекта «Все для победы», направленного на поддержку военнослужащих, с 18 февраля также удалось собрать и доставить более девяти тыс. тонн гуманитарной помощи», — заявил Кузнецов.

Как отметил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов, общественное движение начало работать на территории ЛНР и ДНР с февраля 2022 года. Сначала активисты оказывали помощь мирным жителям — доставили более девяти тыс. тонн груза, медикаментов, обеспечивали Мариуполь питьевой водой. В июне была придумана акция «Все для Победы».

Горбунов уточнил, что средний чек от простого гражданина составляет почти три тысячи рублей, при этом многие перечисляют средства на постоянной основе.

По словам представителей ОНФ, существенную помощь проекту оказывают военные корреспонденты, журналисты и блогеры, которые объявляют и затем курируют сборы для конкретных подразделений или детских домов.

Так, например, по призыву блогера Юрия Подоляки 182 тыс. жителей России перечислили средства на закупку теплых вещей для военнослужащих. В результате проект «Все для победы» доставил военным 11 грузовиков теплых вещей.

Этот сбор стал одним из самых масштабных из всех, открытых в рамках акции помощи бойцам на передовой, подчеркивают в ОНФ.

К проекту подключился и заслуженный артист РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов. Помимо необходимых вещей, он доставил на Донбасс новый УАЗ «Патриот».

Четыре масштабных сбора организовала военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова, награжденная президентом РФ орденом Мужества. В ОНФ отмечают, что благодаря ее совместной работе с Народным фронтом разведывательные подразделения, сражающиеся на территории ЛНР и ДНР, получили необходимую помощь на десятки миллионов рублей: автомобиль «УАЗ Патриот», квадрокоптеры, теплые вещи, шины, бронежилеты, каски, рации, бинокли, тепловизоры, прицелы, аптечки и многое другое.

Напомним, ранее на заседании центрального штаба Народного фронта, посвященном итогам работы движения за год, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что более 150 представителей Народного фронта ушли добровольцами ушли в зону специальной военной операции.