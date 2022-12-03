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ТАСС: в Лондоне задержали российского бизнесмена Михаила Фридмана

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Reuters

Российского бизнесмена, основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана задержали в Лондоне, а затем отпустили под залог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения бизнесмена.

«Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, он пока не знает подробностей и причин задержания.

При этом в пресс-службе Альфа-банка уточнили, что в настоящее время бизнесмен находится не под арестом, а дома. Там не знают, о ком именно сообщали СМИ.

«Никакого отношения к этой истории он (Михаил Фридман. — «Газета.Ru») не имеет», — подчеркнул представитель банка.

Ранее сообщалось, что Александр Ожельский, сын российского бизнесмена Михаила Фридмана, попросил Украину снять с него санкции. Молодой человек заявил, что он покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине и в настоящее время проживает в Дубае на съемной квартире.

Он также указал, что «не заслуживает этих санкций».

В феврале Евросоюз включил в санкционные списки российских чиновников, бизнесменов и журналистов, в списке также значились фамилии Фридмана и Авена. После попадания в «черный список» Михаил Фридман, как и его коллега Петр Авен, вышли из совета директоров Альфа-банка.

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