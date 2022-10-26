В Бразилии турист катался на зиплайне, упал и разбился насмерть

В Бразилии 39-летний турист прокатился на зиплайне над песчаной дюной и разбился насмерть. Об этом сообщает портал Globo.

Инцидент произошел на морском курорте Каноа-Кебрада на восточном побережье страны. Мужчина решил прокатиться на зиплайне. Во время проезда он держался только одной рукой, а второй снимал себя на видео.

Однако, когда бразилец проезжал середину дистанции, то упал и скончался. Его гибель засняли на видеокамеру.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводятся проверки. Власти запретили все подобные аттракционы до установления причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что турист из Московской области погиб на Камчатке. 44-летний мужчина арендовал мотоцикл и, «полагаясь на значительный водительский опыт, стал совершать различные маневры», не зная рельефа, из-за чего сорвался со скалы вместе с мотоциклом.

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